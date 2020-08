Útoky hackerů během pandemie vzrostly. Na síti jsou ale i jiná rizika, říká expert na kyberbezpečnost

Dalším fenoménem je sdílení života na sociálních sítích prostřednictvím fotografií. „Umělá inteligence nejen že z fotek rozpozná váš obličej a obličeje vašich přátel, ale už také objekty,“ říká Lujka.

Anonymity na internetu podle něj dosáhnout nelze ani v případě, že uživatel žádný profil na sociálních sítích nemá. „Vznikají takzvané stínové profily, internet o vás sbírá informace.“ Lujka dodává, že cestou k větší bezpečnosti na sítích není internet používat méně, ale používat lépe. „To, co by uživatel neřekl někomu na ulici, by neměl na sítě dávat,“ říká.