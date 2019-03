Chytré domácnosti jsou tu. Internet věcí je umožňuje ovládat na dálku, má to však svá rizika

„Lidé by měli u každého ze zařízení mít ideálně jiná hesla, nepřipojovat je přes jednu službu, například účet na sociální síti, pravidelně je měnit a aktualizovat software. To neděláme ani nyní, kdy máme pouze počítač a telefon, natož kdybychom to museli dělat u desítek či stovek přístrojů.“

Na druhou stranu, IoT sebou přináší pro uživatele i větší užitek, kvalitnější služby, úsporu času a nákladů.

„Internet věcí má zajímavý potenciál třeba pro úsporu nákladů pro oblast pojištění, kde by senzory úniku vody mohly včas varovat před vytopením bytu. Právě to totiž patří dlouhodobě k nejčastějším příčinám majetkových škod pro pojišťovny. Pro klienty, kteří budou mít v domácnosti namontovány senzory proti vytopení, zde bude přínos jak podobě slevy na pojistném, tak především ve snížení rozsahu škody na jejich majetku,“ vysvětluje Žáček.

Sprchujte se tak, jak byste byli na Marsu

Na vodu vsadila i česká společnost, která se zaměřila na high-tech výrobky s důrazem na ekologii a navázala spolupráci s firmou Orbital Systems. Ta vytvořila digitální recirkulační sprchovací systém. Stojí za ním průmyslový designer Mehrdad Mahdjoubi, který měl za úkol vymyslet řešení, jak šetřit vodu při vesmírné misi na Mars.

„Jedinečný je tento systém proto, že malá čistička přímo v zařízení dokáže čistit a recirkulovat vodu v uzavřené smyčce. Čidlo dvacetkrát během sekundy analyzuje stav vody a do odpadu tak celkově pustí jen asi deset procent. Tím sníží množství potřebné vody o 90 % a energie o 80 %. Sprcha je plně digitální, připojena on-line na cloud a když dojde filtr, systém ho sám objedná a dodá zákazníkovi. Na ovládání stačí jedno tlačítko, podobně jako na iPhonu,“ popisuje majitel firmy Agemon Roman Nedvěd.

Cena je sice vyšší – vychází zhruba na 90 tisíc korun, ale velkou výhodou je podle Nedvěda návratnost sprchy, respektive celých systémů, které na ni navazují a šetří spotřebu. V běžné domácnosti je to podle něho do pěti let, ale třeba pro provozovatele bazénů nebo fitness center je to za poloviční dobu.

Ve světě je aktuálně instalováno zhruba devět tisíc takových sprch, v Česku se teprve začíná. Vyšší pořizovací náklady však podle odhadů společnosti budou postupně klesat s tím, jak poroste počet chytrých produktů v domácnostech. „S růstem počtu prodaných zařízení se cena pak dostane někam na zhruba 20 - 25 tisíc korun,“ dodává Nedvěd.

Internet věcí pomáhá chránit životy

Ale nejde jen o vodu. Spoustu pozitivních ohlasů mají už dnes také zařízení, která mohou pomoci chránit lidské životy. „Zdravotně znevýhodnění lidé můžou být prostřednictvím nových technologií průběžně diagnostikováni a v případě potřeby jim je automaticky zavolána pomoc. Rovněž je možné automatizovat chod jejich domácnosti, která se z velké části sama uklízí, doplňuje zásoby a je ovládána přes počítač skrze internet,“ hodnotí situaci v Česku analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Podle něho bude rozvoj chytrých technologií v České republice také úzce spjat s automobilovým průmyslem. Monitorování a řízení dopravy urychlí cestování a parkování. „Například moderní světelné křižovatky dokáží vyhodnocovat hustotu dopravy a podle toho prodlužovat intervaly zelené či červené. Výsledkem je výrazně plynulejší doprava bez dlouhých kolon,“ dodává.