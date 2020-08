Bezpečnostní pravidla pro panelové domy se liší. Důležitá je volná úniková cesta nebo správné vstupní dveře

Ke dveřím by také měla vést úniková cesta bez jakýchkoli překážek, v ideálním případě se značením, které ukazuje směr úniku.

U vchodových dveří je na jednu stranu důležitá takzvaná objektová bezpečnost, tedy aby zabránily nepovolenému vstupu. Měly by ale na druhou stranu zajistit bezpečný únik v případě požáru.

Všechna technická zařízení a požárně bezpečnostní zařízení, která jsou instalována v objektu, musí být pravidelně kontrolována a udržována v provozuschopném stavu.

Po vypuknutí požáru zbývá několik minut na uhašení. Teplota u stropu místnosti může být až 800 stupňů

Kromě obecných pravidel bezpečnosti pro budovu je ale také zásadní, jak se budou chovat lidé v kritické chvíli. Když v místnosti vznikne požár a má možnost se šířit, zbývá totiž jen několik minut na jeho uhašení.

Pokud se člověk nachází přímo v bytě, ve kterém hoří, má se podle hasičů pokusit požár uhasit. Neměl by ale přecenit své síly. Pokud se tedy hašení nedaří, je třeba rychle varovat ostatní, odejít pryč a zavřít za sebou, aby se oheň nešířil dál do domu.

Pokud naopak hoří na chodbě a není tak možné budovu opustit, měl by člověk utěsnit dveře, aby do bytu nepronikal kouř. Lidé v bytě by si také měli zakrýt obličej, ideálně mokrou látkou, a držet se při zemi, kde je také nejnižší teplota.

Pokud například začne hořet v místnosti vysoké 280 centimetrů, může teplota vzduchu u stropu dosahovat až 800 stupňů Celsia. U podlahy může být na úrovni 200 stupňů Celsia.