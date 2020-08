Sociální služby zápasí s koronavirem. Klesly jim příjmy a vzrostly výdaje

Výpadky v příjmech souvisely například s tím, že léčebny dlouhodobě nemocných nepropouštěly pacienty a některé rodiny se obávaly kvůli koronaviru svěřit své členy do jejich péče. „Pro nás ta režimová opatření budou trvat nejdéle. Vítáme všechny prostředky, které jdou do sociálních služeb,“ uvedla zástupkyně ředitelky domova pro seniory Bohdana Zvěřinská.

„Ta výzva je zaměřena na minulé období. I nadále bude potřeba nákup ochranných pomůcek, a tak je nutné připravit se na další období,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Potvrzuje to i ředitel havířovského Domova pro seniory Milan Dlábek. V jeho instituci se s nákazou koronavirem u klientů i zaměstnanců potýkají doteď, každý měsíc potřebují navíc jeden milion korun. Týdně totiž například spotřebují patnáct tisíc jednorázových rukavic a 1 500 respirátorů.

Ministerstvo počítá s čtyřicetitisícovou odměnou pro nakažené pracovníky

„Výpadky jsou masivní hlavně tam, kde byli nakažení naši klienti. Krátím položky jako údržba a přesouvám to do nákupu ochranných pomůcek. Z dlouhodobého hlediska je to neudržitelný stav,“ tvrdí Dlábek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň počítá s jednorázovou odměnou čtyřicet tisíc korun pro zaměstnance, kteří se v práci nakazili koronavirem nebo museli do karantény.