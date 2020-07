Obce začínají uvolňovat zákazy odběru vody. Umožnily to červnové deště

Ve středočeské Čáslavi o úplném zrušením zákazu teprve uvažují. Omezení zavedené v květnu by mělo skončit až ke konci října. „My nad tím zrušením intenzivně uvažujeme, zájem ze strany občanů je jednoznačný. Situace se samozřejmě zcela otočila oproti době, kdy jsme to omezení zaváděli,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Michal Ryšán.

V Kolíně vyhláška platila od půlky dubna a skončit by měla příští středu. „V tuto chvíli platí, že do 15. července je omezení v platnosti. Zatím ho prodloužit neplánujeme,“ uvedla tisková mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

„Už je to omezení zrušeno,“ potvrdila České televizi starostka Rosic Andrea Trojanová (Rosice našima očima). „Zrušili jsme to před čtrnácti dny. Situace s vodou je díky dešťům u nás stabilizovaná a není potřeba odběry nijak omezovat,“ dodala Trojanová.

Naproti tomu v Lešanech na Benešovsku rušit zákaz neplánují. „U nás je situace s vodou dobrá. Po deštích jsme soběstační a ani nepotřebujeme vodu přivážet. Co se týče vyhlášky, tak je stále v platnosti, protože situace se může rychle změnit, mohou nastat tropy, a pak by trvalo měsíc, než by vyhláška znovu vešla v platnost,“ řekl starosta Lešan František Ludvík (SNK I).

Stejně tak v nedalekých Mnichovicích, kde má omezení platit do konce prázdnin, ani neuvažují, že by zákaz odběru vody rušili. „I přes to, že v poslední době vydatně pršelo, jsme opatření nezrušili. My jsme rádi, že prší, ale samozřejmě tyhle deště nemají vliv na hladinu spodních vod. Jakmile by to opatření nebylo platné, tak by nám lidé začali napouštět bazény a voda by prostě nebyla.“ uvedla starostka Mnichovic Petra Pecková (Mnichovice – město NVS).

Z informací ministerstva zemědělství vyplývá, že v současné době omezuje užívání vody přibližně 40 obcí. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu a projektu Intersucho se po červnových a červencových deštích na většině území zlepšil stav podzemních i povrchových vod. Podnormální stav vody je nyní na severozápadě republiky a na Broumovsku, na většině území je pak stav v normálu nebo nadnormálu.