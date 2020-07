Myslivci chtějí volnější pravidla, ochranářům a zemědělcům se to nelíbí

Novela zavádí pouze minimální stavy zvěře, ty ostatní by si vlastníci pozemků spolu s myslivci nastavovali podle výše škod. Ochránci přírody ale postrádají upřesnění limitů pro odlov. „Od jaké míry poškození lesů už budou muset myslivci lov zvednout a naopak,“ podotýká expert na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromír Bláha.

Do roku 2018 se zvedl v desetiletém horizontu odstřel všech druhů spárkaté zvěře s výjimkou srnců. U daňků dokonce o 82 procent. Nejvíce myslivci pravidelně redukují populaci divočáků. V roce 2017, kdy se mezi prasaty šířil africký mor, jich odstřelili bezmála čtvrt milionu. Janota očekává, že letos bude odlov prasat opět rekordní.

Přírodní nesmysl, hodnotí úpravy svaz zemědělců

Myslivci v novele zákona také požadují, aby farmáři neměli nárok na odškodné za škody způsobené zvěří do vzdálenosti 200 metrů od lesa, pakliže nevytvoří pásy pro odstřel zvířat mezi polem a hranicí lesa.

Pro zemědělce prosazují také povinnost zjednodušit odstřel zvěře. Nejlepší by podle Janoty byl stav, kdy by zemědělci pěstovali vedle sebe plodiny o různé výšce, takže v některých z nich by se zvěř nemohla skrývat, jak to dělá například v kukuřici.

Výhrady proti úpravám má Zemědělský svaz. Podle jeho mluvčího Vladimíra Píchy by se tak rovnováha vychýlila pouze na jednu stranu, což by mělo neblahý důsledek pro obě strany. „Za nesmyslnou považujeme povinnost pěstovat vedle sebe plodiny o různé velikosti. Trochu tomu nerozumím. Pokud by to mělo být tak, že na jednom honu bude nízká plodina a na vedlejším vysoká, tak si dost dobře nedovedu představit, jak bude agronom plánovat osevní postup, aby spolu nikdy nesousedily stejně vysoké porosty, nehledě na to, že jde o přírodní nesmysl,“ konstatuje.