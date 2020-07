Zákonodárnou iniciativu bych prezidentovi umožnila, u dalších ambicí bych byla při zemi, uvedla Valachová

Přestože má Poslanecká sněmovna, Senát i prezident každý jiné představy o tom, co by se mělo v ústavě změnit, poslankyně Valachová si myslí, že razantní změna této právní normy Česko rozhodně nečeká. A je to podle ní dobře.

„Odborníci se shodují, že naše ústava, zrozená v 90. letech, je v pořádku, neměla by se příliš změnit. Koneckonců ten poslední zásah, přímá volba prezidenta, doteď vlní vlny politické scény. Není to zkrátka tak jednoduché změnit ústavu,“ řekla.

Největší šanci na změnu má podle ní klouzavý mandát. Budoucí ministr či ministryně by si v tom případě mohli vybrat, zda chtějí ministerskou funkci naplno, anebo svůj čas rozdělit mezi sněmovnu a vládu.

Na klouzavém mandátu panuje v dolní komoře dle Valachové velká shoda. A myslí si, že senátoři odpor klást nebudou.

Zpřesnění pravomocí prezidenta

„Ale jakmile se řeknou prezidentské pravomoci, vždycky je oheň na střeše, názory jsou různé, změna jeho pravomocí je velice nepravděpodobná,“ odhaduje.

Postava prezidenta republiky se dle Valachové váže k tomu, že k tomuto úřadu lidé vzhlíží s úctou, chtějí, aby měl ty nejlepší vlastnosti, aby to byl nejdokonalejší člověk. „Já jsem spokojená s tím, že máme prezidenta v úctě, a to by se měnit nemělo. Všichni ale spokojení nikdy nebudou, to je jasné na sto procent,“ řekla.