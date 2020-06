Žádné ústupky během pandemie, Praha 10 zvedla nájemné

Podle Cabrnochové splátkový kalendář dostane nájemníky do situace, kdy se zadluží, přiznají dluh a budou ho muset splácet. Nedosáhnou ale na státní podporu nebo přijde hodně později a budou před sebou valit dluh, který by normálně mít nemuseli.

Na udržitelný rozvoj to ale v samotných bytech moc nevypadá. Reportéři natáčeli v bytě seniorky Anny Dankové, která si stěžovala na chlad během zimních měsíců.

Proč se radnice městské části Prahy 10 vydala jako jediný obvod v Praze opačným směrem? „My jsme si naprosto vědomí, že jsou to svým způsobem nepopulární opatření, ale jediná motivace, proč to děláme, je skutečně jít směrem toho udržitelného rozvoje,“ vysvětlila starostka.

Radnice se rozhodla ke zvýšení nájemného přistoupit v lednu s tím, že nový předpis začne platit 1. dubna. Své rozhodnutí nezměnila, i když mezitím vypukla koronavirová krize a vláda schválila moratorium, které zvyšování nájemného zakazuje. Toto moratorium ovšem začalo platit až poté, co radnice zvýšení provedla. Cenové moratorium na nájemné z bytů má sloužit jako ochrana pro ty nájemníky, kteří i v současné složité době zvládají platit nájem.

Kritický hlas pak zní od prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Systém prý na zvětšení počtu lidí čerpajících dávky není připraven, nejsou úředníci, nejsou na to peníze v rozpočtu, žádosti by se projednávaly měsíce, a ne dny.

Paní Adamčíková si ale myslí, že nájemník v tomto případě poslouží v podstatě jako prostředník, který jenom je využitý pro to přenášení peněz z jedné kasy do druhé.

Vedení městské části odkazuje obyvatele z obecních bytů, aby žádali stát o dávky sociální podpory či příspěvky na bydlení. „Jenže i paní senátorka, která je současně starostkou a pobírá dva platy, v Senátu hovoří o tom, že na to lidé nedosáhnou, ale přitom svoje lidi na desítce do tohoto kroku nutí,“ zlobí se zastupitelka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (Starostové pro Prahu-Zelená pro 10).

Do čela rozčarovaných nájemníků se postavila samoživitelka Pavlína Adamčíková a přišla na zasedání zastupitelstva, kde opozice navrhla snížení nájmu na původní výši. Tento bod se však nedostal ani na program.

„Peníze na bydlení jako obec nedostáváme nikde jinde. Takto je dostaneme pomocí příspěvků na bydlení, které dostanou lidé, a bytový fond takto dokážeme udržet dlouhodobě, dokážeme do něj investovat a dokážeme ho zkvalitňovat,“ hájí si návrh Beneš.

Právnička a ekonomka Ivana Spoustová ale před takovým postupem varuje. „Nejsem prognostik, abych mohla říct, co se stane, pokud se takovým případem budou řídit i jiné městské části a jiné obce v České republice, ale domnívám se, že v takovém případě by mohla být zátěž na sociální systém natolik veliká, že by mohlo dojít k jeho ohrožení, případně i k jeho kolapsu,“ řekla.

Zvýšené nájemné od dubna platí. Nespokojení obyvatelé se s tím ale nechtějí smířit. Píší petice, sbírají podpisy a 22. června se pokoušeli opět uspět i na zastupitelstvu. A opět neúspěšně. Další pokus plánují na konec prázdnin.