Mezistátní vlaky už jezdí skoro jako před pandemií. Přísná hygiena ale trvá, sedadla se čistí i za jízdy

Mezistátní železniční doprava z Česka začala ožívat v polovině června a nyní již nechybí spojení do žádného ze sousedních států. Jezdí vlaky do Bratislavy, Vídně, Berlína a nově i do Varšavy. Cestování do Polska zatím ovšem zdržují hraniční kontroly. „Může docházet k mírným zpožděním, protože kontrola jedné osoby může trvat jednu až dvě minuty,“ upozornila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Z jednotlivých linek ještě čeká na resuscitaci přímé spojení Prahy s Mnichovem, jejíž odklad zdůvodnily České dráhy výlukou v Německu. Nejezdí ještě vlaky do Budapešti, žádný noční vlak a svůj mezistátní spoj do Krakova ještě neobnovil soukromý Leo Express.

Covid-19 a s ním související útlum turismu přinesl i jednu úplnou novinku. RegioJet překvapivě nabídl na léto přímý vlak z Česka do Chorvatska – tedy něco, co zde nebylo posledních deset let. Přímý rychlík Jadran přestal jezdit v září 2009, později ještě jezdily přímé lůžkové vozy do různých chorvarských destinací, ale v posledních dvou letech již nezůstaly ani ony.