Nejen novinky. Letní změna jízdních řádů také vrací železnici k normálu

V plném provozu před 14. 6.: - Denní vlaky ČD a RegioJetu do Žiliny a Košic (SC Košičan, Ostrava, Valašský expres, Fatra, košické vlaky RegioJet). - Další mezistátní vlaky RegioJetu (linky do Vídně a Bratislavy).

Zatím nejasný termín:

- Vlaky ČD a Leo Expressu do Polska (včetně peážní trati Mikulovice – Jindřichov ve Slezsku) a Maďarska.

- Noční spoje (Metropol do Budapešti, Slovakia do Humenného, RegioJet do Košic, vlak do Varšavy a s ním propojený Nightjet Vídeň–Berlín, lůžkový vůz Praha–Curych).

- Mezistátní spoje Leo Expressu.

- Mezistátní vlaky Arriva Express.