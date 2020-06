Odročeno. Spor o nájemné u domů H-Systemu se prodlužuje

Nájemné žádá Monsport za poslední tři roky před podáním žaloby, tedy za roky 2016 až 2018. Nájemné za předešlá léta je promlčené. Družstvo Svatopluk zastupující obyvatele domů z H-Systemu s platbou nesouhlasí, uvádí například, že zahrady, za které chce Monsport nájemné, zdejší obyvatelé nevyužívají.

Podle Monsportovy zástupkyně měla žalovaná strana čas, aby navrhla smírčí řešení, případně se s konkurzním správcem setkala. Podle jeho právní zástupkyně nemá BD Svatopluk o jednání zájem. Družstvo naopak tvrdí, že o setkání se zástupci věřitelského výboru žádalo víckrát.

„Soudce se vyslovil, že se spíše přiklání na stranu žalobce. Uložil nám, abychom podložili naše tvrzení ještě dalšími důkazy, a to samozřejmě uděláme,“ řekl po jednání soudu novinářům zástupce družstva Martin Junek. Družstvo by podle něj smírčí jednání preferovalo. „Stojíme o to, abychom se domluvili,“ dodal.

Vleklý případ H-System

Ústavní soudci loni v říjnu odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. ÚS uvedl, že současní uživatelé na ně nemají právní nárok. Horoměřičtí s rozhodnutím nesouhlasí.

Znalci začali v těchto dnech v Horoměřicích u Prahy oceňovat byty v konkurzu. Znalce při prohlídkách zajímá skutečný stav bytů, který zohlední při určování ceny, za kterou je budou moci současní majitelé nebo další zájemci koupit. Znalecký posudek měl být hotový v dubnu, pandemie koronaviru ale jeho zpracování odsunula. Pokud vše půjde bez problémů, mohly by se první byty začít prodávat letos.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.