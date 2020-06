Pražští Piráti chtějí, aby hlavní město legalizovalo a regulovalo prostituci

Proti se postavil šéf klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil. Uvedl, že zastupitelům TOP 09 navrhne, aby hlasovali proti. Ve světě podle něj neexistuje úspěšný model regulace prostituce, zároveň v tom vidí i etický problém. „Domnívám se, že stát nemá legalizovat a vydělávat na něčem, co je pro část společnosti eticky sporné,“ řekl.

„Jako krajské město chceme vydat signál do sněmovny,“ řekla Horáková. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že prostituci nelze vymýtit a stát by se měl přestat tvářit, že neexistuje. Pirátský radní Vít Šimral dodal, že v důsledku existence prostituce v právním vakuu nejsou ženy a muži pracující v sexuálních službách nijak chráněni před zneužitím ze strany například majitelů klubů, zároveň nemají legální příjem a žijí v zóně šedé ekonomiky.

Dosavadní snahy o změnu byly neúspěšné

Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950 je podle kritiků překonaná, její zrušení ve sněmovně navrhl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Vypovězení již sněmovna v roce 2005 zamítla, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh na regulaci prostituce tehdejší vláda.

V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.

V Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů 13 tisíc až 25 tisíc žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace Rozkoš bez rizika, podle níž je ale třeba brát tyto údaje s rezervou.