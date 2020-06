Lidé protestují proti těžbě u Moravského Písku. Bojí se o zdroj vody pro více než 100 tisíc lidí

Neznamená to ale povolení těžby. O ni musí firma České štěrkopísky podat samostatnou žádost, o které se rozhodne v novém řízení. Obce už dříve avizovaly, že podají proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru žalobu.

Lidé se na místo blízko zdroje vody sešli ze tří stran, a to z Moravského Písku, z Uherského Ostrohu a také z blízkého Veselí nad Moravou. Zúčastnili se starší i mladší lidé a děti. Nesli transparenty, na kterých bylo napsáno například „Štěrkem žízeň neuhasíš“, „Kde je voda, tam je život“, „Voda nad zlato“ nebo „Peníze, pane ministře? 140 tisíc občanů vás odsoudí“.

Jihomoravský kraj se samostatnou žalobou připojí k obcím

Hejtman Šimek uvedl, že kraj se samostatnou žalobou připojí k obcím, které se budou bránit proti stanovení dobývacího prostoru. „Věřím, že máme dobře připravenou žalobu a uspějeme u soudu. Jsme nejsušší kraj a voda by měla zůstat tam, kde je,“ uvedl Hejtman.

Proti těžbě je také ministryně Maláčová. „Bude největší sucho za posledních 500 let. Povolit těžbu mi přijde jako naprosté šílenství. Nejsem tady za vládu, ale za sebe. Udělám vše pro to, aby se tady štěrkopísek netěžil. Když se chce, tak to jde,“ řekla Maláčová.

Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Jedná se o zdroj pitné vody pro 86 obcí, kde žije asi 140 tisíc lidí.