Déšť výrazně pomohl, v hlubších vrstvách je však stále i extrémní sucho, říká hydrolog Daňhelka

„Zima představuje doplňování hlavně zásob podzemních vod. Dodává takový ten počáteční balík vody, který pak máme na to léto k dispozici. To, jestli prší v jarním a letním období, ukazuje, jak moc se voda spotřebovává, jak rychle z krajiny ubývá, jak moc jí vegetace ubírá,“ uvedl Daňhelka.

„Hlavně ty mělké vrty se doplnily, ty reagují z těch spodních vod nejrychleji. Co se týče hlubokých vrtů, tak tam ty reakce na srážky bývají posunuty, u velké části těch vrtů vůbec nevidíme ten roční chod, kdy v zimě se doplňují a v létě klesají. Tam naopak to sucho přetrvává,“ upozornil hydrolog.

„Představte si, že máte malou obec, která je ve svahu, má lokální zdroj vody z nějakého pramene nebo studny, a v okamžiku sucha v letním období, když si někdo začne napouštět bazén, to v takovém případě vidím do značné míry jako velkou bezohlednost vůči sousedům,“ doplnil Daňhelka. To ale neplatí například pro Želivku, která má vody dostatek a zásobuje Prahu i část středních Čech, tam by napouštěním bazénů problém vzniknout neměl.

Voda bude podle Daňhelky stále cennější, a to nejen z hlediska jejího množství, ale i z hlediska toho, že bude nutné chránit i její kvalitu. „Budeme muset pořád myslet na to, že tu vodu, kterou máme, si musíme udržet pro to, abychom ji mohli využívat takovým způsobem, jakým chceme,“ doplnil hydrolog.