Odměny náleží všem zdravotníkům, tvrdí odbory. Ministerstvo na ně chystá pět miliard korun

Odbory považují za adekvátní odměny 45 tisíc korun pro pracovníky přímo na odděleních pečujících o nakažené, 30 tisíc korun pro všechny ostatní zdravotníky v nemocnicích a 20 tisíc korun pro ostatní zaměstnance nemocnic. Potřeba by podle nich bylo asi osm miliard, vyplacené by měly být formou přímé dotace. „Do budoucna je potřeba znovu otevřít jednání o platech. Pro rok 2021 je pro nás minimální navýšení o 10 procent, ideálně o 15 procent,“ avizuje Žitníková.

Podle odhadů by se měl systém veřejného zdravotního pojištění dostat na konci roku do schodku zhruba 60 miliard korun. Od července se má zvýšit o 500 korun měsíčně platba za státní pojištěnce, do konce roku půjde asi o 19,5 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny konstatovaly, že zapojí do letošních úhrad i rezervy ušetřené z posledních let. O úhradách pro příští rok se zástupci jednotlivých segmentů péče v současné době jednají.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se začaly postupně vracet po Velikonocích. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu.