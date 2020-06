Kojenec z Mělnicka zemřel kvůli syndromu náhlého úmrtí, naznačila podle policie pitva

„Na základě předběžných výsledků soudní pitvy bylo zjištěno, že příčinou úmrtí dítěte je syndrom náhlého úmrtí,“ uvedl Krejčí. Kriminalisté vyloučili násilný trestný čin, proto nebyl nikdo obviněn ani zadržen.

„Nicméně probíhají nadále úkony trestního řízení, abychom náležitě zadokumentovali celou věc a vyloučili případnou trestnou činnost,“ dodal Krejčí. Upozornil na to, že konečný závěr ještě kriminalisté neučinili a zatím nemají k dispozici písemné vyhotovení pitvy.

Jak se dítě dostalo do řeky, kriminalisté stále vyšetřují. „Samozřejmě předpokládáme, že dítě mohla do vody hodit matka, ale stále probíhají úkony trestního řízení a je to jedna ze skutečností, kterou ověřujeme,“ uvedl Krejčí. Podle něj je možné, že žena po úmrtí dítěte zmatkovala a nevěděla si rady.