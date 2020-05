Vláda projedná systém označující bezpečné země pro cestování, bez omezení by Češi mohli třeba do Chorvatska

Vláda v pondělí projedná systém, který stanoví bezpečné státy. Mezi takzvané zelené země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, by vláda mohla zařadit i například Chorvatsko. Záhřeb už ve čtvrtek oznámil, že příjezd Čechů do svých prázdninových destinací nebude komplikovat. Například v tamním letovisku Crikvenici jsou hotely už připravené a čekají na první nápor turistů.