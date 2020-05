Černochová přirovnala Zaorálka kvůli výrokům o Izraeli k nacistům

Lubomír Zaorálek, společně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a místopředsedou zahraničního výboru Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) napsali článek, ve kterém kritizovali izraelskou politiku na Západním břehu Jordánu, území palestinské autonomii.

Černochová poukázala na Zaorálkův výrok, že je nutné zastat se Palestinců, pokud jim hrozí stejný osud, který opakovaně stíhal Československo ve 20. století. „Jak je možné, že ministr vlády si dovolí konstatovat něco tak absurdního veřejně v novinovém článku?“ tázala se poslankyně ODS. Zaorálek by podle ní neměl šířit ostudu v zahraničí. „Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se chová v těchto dnech jako ten největší nácek,“ prohlásila Černochová.

Ministr kultury zdůraznil, že není možné silou a vojáky obsadit cizí území. „Za to, že jsem to řekl, jsem nacista? Skandál je to, jaký výrok jste použili proti mně,“ uvedl. Podle Zaorálka je logické, když česká strana řekne někomu, s kým má strategické partnerství, že je něco špatně.

„Česko se svou zkušeností, kterou má z 20. století, nemůže mlčet k tomu, když se někde nerespektují základní mezinárodní pravidla a kde se použije síly na obsazování území,“ řekl. „Cesta, kterou se vydává Izrael teď, je cesta do zdi.“