Telka Učí i po otevření škol. Odvysílala už 50 dílů

I přesto, že mají děti od 25. května možnost opět usednout do školních lavic, UčíTelka z televizních obrazovek učí dál. „To má dva důvody. Zaprvé ten, že si rodiče a děti na náš pořad zvykli a za druhé ten, že ne všechny děti ve škole budou. Proto by vůči nim nebylo fér s UčíTelkou skončit,“ objasňuje důvody pro pokračování Rosí.

Školní docházka bude až do konce června dobrovolná. Dominantní by podle ministerstva školství měla být stále výuka na dálku. „V něm sehrává UčíTelka významnou roli. Podle šetření České školní inspekce se stala nejvyužívanější podporou pro vzdělávání na dálku i u učitelů, ačkoliv primárně mířila na děti a jejich rodiče,“ doplnil Faltýn.

UčíTelky se vrátily do škol, své televizní děti ale budou učit dál

Většina z učitelů, kteří se podílejí na vysílání pořadu, pokračuje i nadále v televizní výuce. Zároveň se ale vrací i do svých škol. „Teď to bude hodně náročné, protože dopoledne máme výuku s dětmi, do toho přípravy na UčíTelku, vysílání a odpoledne ještě on-line výuku s těmi, co zůstaly doma. A udělat na vše přípravy bude hodně náročné,“ popisuje Tereza Čtvrtečková, která vyučuje češtinu pro prvňáky.

I sami učitelé svým žákům vysílání pořadu doporučují. „Já to využívám tak, že svým dětem napíšu, že nám se tohle téma hodí, pošlu jim odkazy a ať se na to podívají. Pro mě je to způsob, jak mají děti přímý kontakt s látkou,“ vysvětluje Markéta Grígeľová, která učí český jazyk pro pátou třídu.

Pořad UčíTelka letos chce také zamířit na EBU (European Broadcasting Union) Creative Forum. Na konferenci Evropské vysílací unie, do které patří evropské veřejnoprávní a komerční rozhlasové a televizní stanice, se každý rok představují nejzajímavější formáty.