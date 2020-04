Msta nacistů za Heydricha stihla i děti těch, co pomáhali odboji

Teror po atentátu na Heydricha stál život až pět tisíc Čechoslováků. Potomci spolupracovníků odboje a příbuzných parašutistů to ale také neměli lehké. Většinu z nich Němci odvezli do zámku Jenerálka a později do internačního tábora ve Svatobořicích, kde je vychovávali tvrdou rukou. Na chod dětského domova Jenerálka dohlíželo i gestapo, děti se zde nemohly učit ani si číst.