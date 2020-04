Termokamery jsou v kurzu. Pořizují je soukromé firmy i státní správa

Na pravidelné zasedání pražských zastupitelů přijde za normálních okolností přes 2000 zaměstnanců. V těchto dnech se ale jedná zhruba jen o třetinu. Každého z nich zkontroluje termokamera.

„Je to budova, ve které se schází například krizový štáb, čili klíčové jednotky hlavního města Prahy, samozřejmě sedí tady také vedení hlavního města Prahy. A konalo se zastupitelstvo, takže to byly všechny okolnosti, které nás vedly k tomu, abychom kameru zde vyzkoušeli,“ uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy. Zatím si ji vypůjčili. Do budoucna ale plánují její pořízení, a to nejen pro sídlo vedení města.

Člověka se zvýšenou teplotou zastaví zvukový signál

Termokameru nainstalovaly také Pražské služby. Jejich hlavní budovou projde denně přes tři sta lidí. Každého člověka, který vejde s teplotou vyšší než 37,5 stupně Celsia, zastaví zvukový signál.

„Zatím to byly všechno plané poplachy, protože ti lidé byli většinou příchozí z venku ze sluníčka. V takovém momentě je poprosíme, aby opakovali svůj příchod a napodruhé to bylo všechno v pořádku,“ řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Cena za termokameru se pohybuje v řádech desetitisíců korun

„Druhá varianta, se kterou teď kalkulujeme, je vývoj vlastního softwaru, který bude nad rámec té aktuální teploty. Budeme dopočítávat, aby jsme byli schopni co nejvíc identifikovat ten aktuál,“ prohlásil Jan Omelka, jednatel ASTAT, která termokamery vyrábí.

O chytré pomůcky v boji s koronavirem se zajímají také soukromé firmy, některé si je zatím jen půjčují. „Případů, že bychom tady měli někoho se zvýšenou teplotou, byl jeden nebo dva lidi za celou dobu. Ve chvíli, kdy má někdo zvýšenou teplotu, tak ho pošleme hezky na čtrnáct dní domů do karantény,“ dodal Josef Průša, majitel Prusa Research. Zapůjčení tohoto zařízení stojí firmy desítky tisíc korun měsíčně, pořízení pak statisíce.