Do Prahy míří poslední repatriační let. Vláda projedná uvolňování pravidel prodeje

Do Prahy míří poslední český repatriační let . Z Austrálie a Nového Zélandu se vrací 329 Čechů, 20 Slováků, devět Belgičanů a šest Švýcarů.

Češi mohou od úterý v nezbytných a odůvodněných případech vycestovat do zahraničí . Do ciziny mohou například za lékařem, rodinou nebo z pracovních důvodů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) avizovala, že kabinetu předloží návrh na zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty. Firmy si budou moci případné ztráty z podnikání za tento rok zpětně započíst do daňových přiznání z let 2018 a 2019. Vratky zlepší jejich platební schopnost i pozici při případné žádosti o úvěr.

Podle Havlíčka by nejprve měly být otevřeny malé provozovny a obchody. Podnikatelé by se o možnosti je otevřít dozvěděli s dvou- až třídenním předstihem. Otevírání obchodů bude spojeno s vyšším dohledem nad dodržováním hygienických a dalších bezpečnostních pravidel.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, které se neřídí podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by měly být týdenní či desetidenní odstupy.

Kabinet by se v úterý odpoledne měl zabývat také návratem nemocnic do obvyklejšího režimu, tedy například i k neakutním zákrokům či vyšetřením.

Poslední repatriační let

V úterý odpoledne do Prahy přiletí repatriační letadlo s Čechy a dalšími Evropany, kteří v důsledku koronavirových opatření uvázli v Austrálii a na Novém Zélandu. Česká diplomacie využila pro poslední plánovanou repatriaci spolupráci s korejskými aerolinkami.

Na cestě do Prahy je podle informací Černínského paláce 329 Čechů, 20 Slováků, devět Belgičanů a šest Švýcarů. Jde o organizačně nejnáročnější a nejdelší repatriační let, doplňuje resort. „Ministerstvo zahraničí tímto letem ukončilo plán repatriací českých občanů souvisejících s pandemií koronaviru. Nevylučujeme, že se situace změní a budeme muset ještě v souvislosti s vývojem v některých částech světa toto rozhodnutí přehodnotit, ale v tuto chvíli žádný další let neplánujeme,“ komentuje náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

České ambasády sice ještě řeší situaci jednotlivců či malých skupin Čechů v různých zemích, návrat do vlasti by jim ale ministerstvo chtělo zprostředkovat evakuačními lety jiných států Evropské unie, doplňuje náměstek.

Hranice zůstávají zavřené, vycestovat lze v nutných případech

Češi mohou od úterý v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Hranice ale kvůli šíření koronaviru nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců.

Do karantény nebudou muset lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin, a to v případech, kdy půjde o zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Karanténu nebudou muset absolvovat ani občané, kteří musejí za hranice jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu.

Pravidla se mění i pro takzvané pendlery. Vrátit do České republiky se budou moci po 14 dnech práce v cizině, následná dvoutýdenní preventivní karanténa zůstává. Doposud museli v zahraničí zůstávat minimálně tři týdny. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibyli pracovníci kritické infrastruktury.