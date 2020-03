ŽIVĚ: Brífink ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci

Do Česka má v úterý letadlo společnosti Smartwings dopravit české občany, kteří v důsledku opatření kvůli šíření koronaviru uvízli v Mexiku a Hondurasu. Jejich přílet se očekává po 22:00. Kolem půlnoci by se pak do republiky mělo vrátit i letadlo z Filipín.

Vláda rovněž rozhodla, že lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec.

Vláda v pondělí prodloužila omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, do středy 1. dubna. Do stejného data ministři prodloužili také všechna dříve přijatá opatření.

Do Česka dorazily z Číny další ochranné pomůcky. V noci je na pražské Letiště Václava Havla přivezlo druhé letadlo skupiny Smartwings. Ihned po jeho příletu začali hasiči a policisté 1,9 milionu roušek a 100 tisíc respirátorů vykládat. Další zdravotnický materiál přiveze v úterý do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan.

V České republice je nedostatek zdravotních ochranných prostředků. Stát je nyní nakupuje v Číně, se kterou se dohodl na zprovoznění leteckého mostu, v jehož rámci se budou pomůcky převážet. Vedle Smartwings je do něj zapojena také letecká společnost China Eastern, první její letadlo přiletělo do Prahy v pátek, další v neděli. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů.

Letadla skupiny odletěla ve směru do Číny už ve čtvrtek po půlnoci, kvůli problémům se získáním potřebných povolení však musela čekat několik dní v Novosibirsku. První z letadel mohlo do Číny až v neděli.

Ministerstvo obrany využívá k přepravě zdravotnického materiálu velkokapacitní letoun Antonov An-124 Ruslan. První ze strojů dorazil do Česka už v sobotu, přivezl přes 100 tun zdravotnického materiálu. Další spoj, s kódovým označením Condor 2, přistane v úterý v Pardubicích. Česko plánuje za nákupy zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Vláda prodloužila opatření, časy nakupování pro seniory opět změnila

