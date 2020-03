Je evidentní, že karanténa byla masivně porušována, říká Hamáček

Jak jste reagoval na informaci o plošném zákazu pohybu, která se šířila na sociálních sítích?

Kontaktoval jsem policii a požádal pana policejního prezidenta, aby se tomu prioritně věnovali. Celá ta věc je v šetření a je to šetřeno jako šíření poplašné zprávy.

Poměrně zásadní zpráva se týká distribuce, kdy si někteří hejtmani stěžují, že nedostali slíbený materiál v takovém počtu, jak jim bylo přislíbeno. Máte k tomu nějaké informace?

Já jsem s hejtmany komunikoval včera po videokonferenci, tam jsme se dohodli, kolik toho materiálu dostanou. Stalo se to, že ministerstvo zdravotnictví požádalo, abychom z té první dodávky převedli část respirátorů do zdravotnických zařízení, která jsou zřízena ministerstvem zdravotnictví, což jsme udělali a tím pádem jsme museli pokrátit kvótu, která byla určena krajům.

Máte nějaký klíč, jak materiál distribuujete?

My ten klíč máme, jsme na něm dohodnuti s hejtmany. Jediným problémem bylo, že z toho najednou vypadlo těch 200 tisíc kusů, které byly alokovány do resortu zdravotnictví. Proto si myslím, že by bylo jednodušší, kdyby systém byl jenom jeden a kdyby ministerstvo zdravotnictví řídilo boj s koronavirem metodicky a řeklo si, kolik chtějí ochranných pomůcek a my jim to zajistíme a jsme schopni je i distribuovat.

Objevila se informace, že pardubický hejtman Martin Netolický vyzval premiéra, aby odvolal ministra zdravotnictví. Co tomu říkáte?

Já to chápu jako reakci na to, že jim nedošlo všechno to, co bylo slíbeno. To si musíme vyříkat na vládě. Já jsem pro to, abychom systém nastavili jednodušeji. My jsme na to jako resort připraveni a myslím si, že se dohodneme.

Je tedy v dohledu, že by část těch ochranných pomůcek, zejména roušek, byla rozdělena i mezi občany?

Teď jsme v situaci, že musíme zásobovat zdravotnická zařízení a další, kteří to potřebují. To bychom měli vykrýt z dodávek, které mají dorazit dnes, případně začátkem příštího týdne a až potom je možné se bavit o nějaké distribuci mezi obyvatele.

Objevila se také informace, že podle šetření plateb na bankovních kartách 46 % lidí, kteří se vrátili z Itálie, nedodrželo karanténu a minimálně jednou si šli nakoupit. O čem to podle vás vypovídá?

Zaprvé jsou to indikativní data, protože teoreticky je možné, že oni tu kartu půjčili někomu z rodiny a on s ní zaplatil. Obecně to ale vypovídá o tom, jak karanténa byla respektována. Nebazíroval bych na těch číslech, možná byla v reálu nižší, ale to že byla karanténa masivně porušována, je evidentní.

Stále se také spekuluje o zákazu vycházení. Myslíte si, že se o tom v dohledné době budete na vládě bavit?

Já bych nestrašil lidi, myslím, že jsou všichni vyděšení dost. Ta opatření, která jsme přijali, pokládám za adekvátní. Teď je potřeba počkat, zda zabrala, nebo nikoli. Nechci být velký optimista, nicméně, pokud koukáme na mezidenní nárůsty, tak ze všech modelů, které máme k dispozici, to vypadá, že se ukazuje, že ta opatření začínají zabírat. Rozhodně není nic vyhráno, rozhodně nejsme na konci, dokonce bych ani neřekl, že je to začátek konce. Ale ukazuje se, že se s tou křivkou něco děje. Já bych počkal ještě pár dní, abych měl jistotu, a pak bychom možná mohli lidem říci, že ta opatření začínají zabírat a byla by to dobrá zpráva.

Jaká je situace kolem odjezdů lidí na chaty a chalupy? Máte informaci od policie, zda probíhají nějaké kontroly?

Policie samozřejmě je v terénu, kontroluje, ale nemám žádné informace toho typu, že by byly nějaké problémy. To znamená, že z mého pohledu probíhá celá ta věc v klidu. Kdyby byly problémy, tak bych to věděl.

Máte informaci, jak se osvědčily kontroly pendlerů? Myslím razítka?

Na to je brzo protože jsme začali až dnes, takže to bude možné vyhodnotit tak v pondělí.

Přesto, stále z některých krajů, zejména z jižních Čech, se ozývají výzvy, abyste zakázali pendlerům jezdit. Vnímáte to?

Vnímáme a velmi intenzivně o tom na vládě diskutujeme. K těm lidem jsme udělali vstřícný krok, protože rozumíme tomu, že jim jde o živobytí, že mají hypotéky, že mají rodiny, tak právě proto se jim snažíme dát tu možnost jezdit do zahraničí pracovat. Ale pokud to bude nějak masivně zneužíváno, tak ta benevolence skočí.

Co se týká nošení a nenošení roušek, už se objevily dvě, dokonce možná konce tři pokuty, 10 tisíc korun. Máte informaci, že by počet lidí, kteří to nerespektují, byl větší, že by policie řešila víc takových případů?

Zatím to policie většinou řešila domluvou. Jsem rád, že přikročila i k exemplárnímu potrestání a věřím, že si každý rozmyslí roušku nenosit.

Večer se očekává další zásilka z Číny, o jaký materiál by mělo jít?

Dnes (v sobotu) večer by měl přiletět Ruslan, který teď je v Pákistánu na mezipřistání, které se trošku protahuje, tak uvidíme, kdy vlastně přiletí. Ale určitě přiletí. V něm jsou respirátory, roušky, jsou tam ochranné oděvy pro lékaře, jsou tam ochranné brýle, jsou tam i testy. Jakmile to přiletí, bude materiál vyložen, roztříděn a rozvezen.