Paruky z pravých vlasů pro onkologicky nemocné. S vizáží jim pomáhá spolek Nové háro

Tvorba jedné paruky přitom zabere čtyři týdny, spolek celkově vyjde na 25 tisíc korun. Na stříhání vlasů by dárkyně měla přijít s umytými a přirozeně uschlými vlasy. Ty se poté rozdělí, zavážou gumičkami a posléze zastřihnou. Kadeřnice ostříhané dárkyni následně vytvoří účes a vlasy se předají neziskové organizaci.

Cílovou skupinou organizace jsou děti, dospívající a mladí dospělí do 25 let. Jednou z nich byla i onkologicky nemocná Jana Ryšánková, které se na paruku složili fanoušci litvínovského hokejového týmu. „Už jednou jsem přišla o vlasy, ale nosila jsem šátek. Teď si chci svojí léčbou projít jako žena a budu k tomu přistupovat více s úsměvem,“ tvrdí Ryšánková.

Podle ní se její dcera pro výrobu paruk rozhodla, protože věděla, jak je pro onkologicky nemocné pacienty těžké přijít o vlasy. „Jednou z prvních věcí, kterou pacient při prvním sdělení diagnózy zjistí, je to, že přijde o vlasy. My jim v podstatě vykompenzujeme handicap, který je na první pohled viditelný,“ popisuje Staňková.

Cop musí být zdravý a měl by měřit alespoň třicet centimetrů, aby byla paruka co nejdelší. Kratší vlasy totiž vlásenkářka vyčeše a vyhodí. „V levé ruce mám vlásky a v druhé speciální háček. Metodou poutkování je pak naplétám do paruky,“ popisuje proces výroby vlásenkářka Alysia ze salonu Magdalena.