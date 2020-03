Po stopách dezinformátora. Reportéři ČT odhalili utajeného provozovatele Aeronetu

„Kdybyste informovali poctivě, tak by nebyl problém. Ale to, co vy předvádíte…,“ vysvětlil Pešl své skrývání při prvním kontaktu s Reportéry.

Na dotaz, co tedy předvádějí, odvětil: „Ať už jde třeba, já nevím, o to, jak přinášíte informace o Ukrajině. Způsob, jakým tam ukrajinská vláda terorizuje vlastní obyvatelstvo na východě své země, jakým způsobem česká vláda dodává zbraně ukrajinské vládě na likvidaci vlastního obyvatelstva.“

Bývalý náměstek ředitele české rozvědky Jan Paďourek záběry okomentoval: „Můj první dojem je, že mluvíte s člověkem, který má nějaký problém a který má velice vyhraněný ideologický pohled na tento svět.“

Pak už se Reportéři Pešla ptali, jak se ke své práci dostal. „V roce 2014 jsem byl kontaktovaný skupinou lidí,“ začal a pokračoval: „Je to skupina lidí, která v podstatě je z vlastenecké, nebo můžeme říkat národovecké fronty.“

Na dotaz po jejich původu reagoval: „Jsou to Češi. Prosím vás, žádní Rusové nejsou v těchto věcech zaangažováni. To jsou zase dezinformace, které šíří novináři, že nějací Rusové se snaží vměšovat, snaží se v podstatě jakoby něco ovlivňovat v České republice. Jenom chci říct, že netvrdím, že se to nemůže dít.“