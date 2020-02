Základem boje s nákazou je mýt si ruce, nabádá hlavní hygienička. Koronavirus se podle ní i tak Česku sotva vyhne

video Eva Gottvaldová v Interview ČT24: „Jít do karantény by mělo být dáváno jenom v případech, kdy je to odůvodněné.“

Koronavirus se rychle šíří v některých částech Itálie a stále nové případy hlásí i další evropské země. „Měli bychom štěstí, kdyby se sem za této situace – při pohybu lidí a při tom, co vidíme v Itálii – jednotlivý případ nedostal. Víme, že případy navrátilců z Itálie se dostávají i do zemí jako Švédsko a Estonsko,“ zdůraznila hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Možná za nejdůležitější ve snaze zabránit rozšíření nákazy považuje to, co by mělo být samozřejmé – dodržování základních hygienických pravidel.

„Je to o umývání rukou, je to o respirační hygieně. Když kašlu, kýchám, používám kapesník, nejlépe jednorázový, který ihned vyhodím,“ doporučila. Míní, že ne pro každého jde o naprostou samozřejmost. „Nejlepší test je podívat se kolem sebe, kolik lidí po použití toalety odchází bez toho, aniž by si umyli ruce,“ podotkla.

Osobní hygiena může být podle Gottvaldové v případě nového koronaviru obzvláště důležitá vzhledem ke způsobu, kterým se šíří. Lze se mu totiž bránit snáze než chřipce, která se dokáže šířit vzduchem. „Je to sice přenosné kapénkami, ale jeví se, že není přenosný vzduchem,“ poukázala.