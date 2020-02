Vítr na Sněžce pokořil rekord, foukalo tam víc než při orkánu Kyrill

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na pondělí vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahuje zhruba 70 kilometrů za hodinu.

V Králohradeckém kraji hrozí povodně

„Řeky se pomalu vracejí do svého normálu,“ říká zpravodajka ČT v Královehradeckém kraji Věra Hofmannová. U některých toků ale stále hrozí, že se vylejí ze svých koryt. Podle Hofmanové platí první stupeň povodňového nebezpečí na Labi ve Vestřevi, na Jizeře v Železném Brodě a na Metuji v Hronově.

Od včerejšího večera bylo v Královehradeckém kraji přes 80 událostí, které si vyžádali výjezd hasičů, všechny ale byly bez zranění. „V noci hlavně čerpali vodu ze sklepů, čistili propusti, zajištovali popadané střechy. Teď především odstraňují stromy z komunikací,“ popisuje Hofmanová práci hasičů.

Meteorologové zaznamenali velkou rychlost větru na Sněžce už v 19:00, kdy v nárazech dosahovala zhruba 187 kilometrů za hodinu. To bylo podobné jako před dvěma týdny při bouři Sabine, kdy foukal vítr o rychlosti až 198 kilometrů za hodinu. Podle tehdejšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla ale nešlo o orkán, neboť to by musel vítr vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení, dodal.