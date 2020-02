Tatra vyrazila na cestu kolem světa. Nejdřív z Prahy do Brna, potom až do Vladivostoku

Prvním cílem na cestě z Prahy kolem světa bylo pro novou tatrováckou expedici Brno, dalším Bratislava. Dále by měla cesta pokračovat přes Balkán a Turecko na blízký východ, dále na sever přes Kavkaz na Sibiř a se zajížďkou do Mongolska až do Vladivostoku.

V dalších etapách by chtěli cestovatelé projet Ameriku, Afriku a konečně se vrátit přes Pyrenejský polostrov a západní Evropu domů. Celkem by měla tatra ujet zhruba 270 tisíc kilometrů – bezmála dvojnásobek toho, co zvládla její předchůdkyně v 80. letech.