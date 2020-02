Je snazší trestat hajlování než vydávání antisemitských knih jako Jedovatá houba, říká žalobce

To je však podle něj poměrně komplikované a někdy i časově náročné. „Někdy je paradoxně jednodušší potrestat v uvozovkách jednoduché hajlování než nějakou takovouto rozsáhlejší věc,“ uvedl.

Podotkl, že hnutí, jehož propagace je trestná, musí v tuto chvíli existovat. „Nemůže to být historické hnutí,“ zopakoval. U knih, jako je naposledy diskutovaná Jedovatá houba, je tedy podle něj třeba prokázat, že cílem vydavatelů není jenom vydávat historické materiály, ale podporovat a propagovat nyní existující hnutí – například tedy neonacismus.

Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát se ale proti takovému náhledu na věc ohradil. „Mně se zdá, že vydávání antisemitské literatury nacistického Německa je zcela jistě atributem nacistického hnutí,“ uvedl. S takovým přístupem je podle něj možné založit v Česku muzem SS nebo muzeum Třetí říše, kde budou k dispozici historické materiály a bude obtížné prokázat, že je to propagace neonacismu. „Je to alibismus,“ uvedl. Zákony jsou podle něj dostatečné k tomu, aby to mohlo být právně vyhodnoceno.

Fakt, že jde o text z doby nacistického Německa, je podle něj naopak přitěžující okolností, myšlenky z té doby i dnes mohou inspirovat. Upozornil také, že antisemitismus v Evropě je v současnosti velice živý.