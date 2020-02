Nemocnice na kraji krize. Tuzemská lůžková oddělení hlásí akutní nedostatek personálu

V Česku je celkem 314 lůžkových zařízení, z toho 194 je nemocnic s akutní a následnou péčí. Počet lékařů a sester na jednotlivá lůžka stanovuje ministerská vyhláška. Předpis stanovuje vždy počet úvazků na třicet lůžek. Například na standardním chirurgickém oddělení jsou to celkem čtyři úvazky lékařů a devět a půl u sester. Zařízení, které předpis nesplní, nesmí péči v daném oboru poskytovat.

„Náš kolega lékař si spočítal, kolik nasloužil let navíc ve službách. Zjistil, že za třicet let nasloužil dalších osmnáct let pracovního života. To uvádím jen pro představu, jaká je zátěž. U sester takové přesčasy nemáme, ale máme práci o nocích, která je stresující,“ líčí konkrétní příklad z praxe přednosta dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol Jan Janoušek.

V kardiocentru léčí děti se srdečními vadami jako jediní v Česku. Každý rok se těchto dětí narodí až osm set, přičemž třetina v kritickém stavu. Právě toto oddělení patří k těm, která bojují s úbytkem zdravotnického personálu. Přitom péče, kterou poskytují, rozhoduje mnohdy o celé budoucnosti pacientů.

Podle přednosty Janouška se personální potíže prohlubují už roky, nyní je motolské dětské kardiocentrum na kraji krize. „Část té péče delegujeme na naše standardní oddělení, protože se nám děti na JIP nevejdou,“ říká. Aktuálně by potřebovali třináct sester.