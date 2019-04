Uherskohradišťská nemocnice zrušila pohotovost na ORL oddělení. Chybí jí lékaři

„V současné době na ORL oddělení řešíme personální problém. Odešly dvě lékařky, za které se nám i přes veškerou snahu prozatím nepodařilo získat plnohodnotnou náhradu,“ řekl ředitel nemocnice Petr Sládek.

Pacienti budou muset kvůli pohotovosti využít nemocnici v Kroměříži nebo Zlíně. „Víme, že je to pro naše pacienty komplikace, děláme ale vše pro to, abychom situaci vrátili do původních kolejí. Sehnat v dnešní době kvalifikovaný lékařský personál však není jednoduchý úkol,“ uvedl ředitel. Pohotovost podle něj patřila dlouhodobě mezi nejméně vytížené. O víkendu ji vyhledávalo v průměru jedenáct pacientů. „To není zase tak velké číslo,“ dodal.

Aby oddělení nezůstalo paralyzováno i přes týden, tak do ambulancí a na jednoduché operace dojíždějí do Uherského Hradiště lékaři z Brna a Kroměříže. „Zajistit fungování pohotovosti už ale není v našich silách,“ řekl Sládek.