Otcovskou dovolenou za dva roky využilo v Česku na 90 tisíc lidí. Nově se má prodloužit

Minimálně deset dní

Změny se chystají i v dalších parametrech dávky; v současnosti je placená otcovská dovolená sedmidenní, do poloviny roku 2022 by se ale podle evropské směrnice měla prodloužit na alespoň deset dnů.

„Je to věc, která byla dohodnuta na úrovni Evropské unie a my budeme mít povinnost to překlopit do českého práva. Čím dříve se otcové zapojí do péče o děti, tím je pak harmoničtější a stabilnější vztah nejen s matkou, ale i s dítětem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Bylo by nešťastné, pokud by nám tato nová lhůta způsobila, že bychom neměli peníze na jiná opatření, které rodiny trápí. A to je zejména nedostupnost péče o nejmenší děti,“ reagovala místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).