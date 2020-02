ŽIVĚ: Opozice chce ve sněmovně mluvit o žalobě na Evropskou komisi nebo o ministerstvu dopravy

Lidovci chtějí mluvit o dávkách na bydlení

KDU-ČSL navrhne zařadit na jednání sněmovny bod týkající se návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého by dvě dávky na bydlení od roku 2021 nahradil přídavek. Podle první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárky Jelínkové může novela zákona mnoha lidem bydlení znemožnit či oddálit.

Podle návrhu ministerstva by o dávku mohli přijít lidé, kteří by se nesnažili pracovat, nespolupracovali by s úřadem práce, jejich děti by ve škole chyběly víc než stovku hodin, nebo by rodina žila v nevhodném bytě. Za určitých podmínek by dávku mohli získat i obyvatelé ubytoven. Nově zavedený přídavek by se podobal nynějšímu příspěvku, ale s přísnějšími pravidly. Byl by pro ty, jejichž uznatelné náklady za přiměřené bydlení by přesáhly v Praze 35 procent příjmu domácnosti a jinde 30 procent. Uznatelné částky by se stanovovaly podle hodnotových map, které připravilo a bude aktualizovat ministerstvo pro místní rozvoj.