Alespoň se dozvíme, jak je na tom Babiš se střetem zájmů, říká expert o žalobě na Evropskou komisi

Já bych se soustředil na meritorní stránku věci. A to je problém výkladu: zda je premiér, nebo není ve střetu zájmů. Evropská komise zaujala nějaký výklad, čeští úředníci zaujímají jiný výklad. A já se domnívám, že by bylo žádoucí, aby někdo autoritativně tuto otázku vyložil.

Poslanci mají jasno podle toho, z jaké strany pochází: odpůrci premiéra se ptají, proč by stát měl hájit práva soukromé společnosti. Chápou to správně?

Vy to tedy vnímáte jako formální krok? Protože když se řekne žaloba, tak to bývá vnímáno s nějakým příznakem. Neznamená to teď, že se Česko stává žalobcem vůči Evropské komisi, že se stává soupeřem v právním sporu, že mu to může reputačně ublížit? Tak to není?

To je emocionální postoj k té věci. Já si myslím, že žaloba na neplatnost právního aktu Evropské unie je legitimní nástroj řešení určitých rozdílných pohledů v rámci EU. Je tady samozřejmě nějaký technický úvod, který uvádí ministerstvo zahraničí, že je potřeba podat žalobu do 10. února na rozhodnutí, které už pozbylo smyslu, protože EK něco přislíbila. Ale to je v této věci vedlejší. Zdůrazňuji: hlavní je, aby někdo autoritativně, konečně vyjasnil, jak to s tím střetem zájmů je. A toto je ideální příležitost.

Budu citovat doslova náměstka ministra zahraničí Martina Smolka: „Sama Komise na jednání minulý týden uznala, že její rozhodnutí je minimálně zčásti neopodstatněné. Protože ho ale dosud nezrušila, končí lhůta 10. února pro podání žaloby, a tím pádem tak musíme učinit.“ To znamená skutečně povinnost? Nebo spíš vhodnost toho, aby se sporná otázka vyřešila?

Je to určitá pojistka proti tomu, kdyby tak nakonec Evropská komise neučinila, ale ta dala slovo, že tak učiní. Rozumím tomu, je to právně korektní krok ministerstva zahraničí. Jde pouze o to, pokud tak Evropská komise učiní, tak zda my vezmeme tu žalobu zpět. Ale to bychom se nikdy nedobrali té odpovědi, zda tam střet zájmů byl, nebo nebyl.