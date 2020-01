ŽIVĚ: Poslanci proberou pravidla hypoték nebo vznik sdílených pracovních míst

Předloha o rozpočtových pravidlech by umožnila využívat případné přebytky státního rozpočtu výhradně na snížení státního dluhu. Novela zákoníku práce by zavedla sdílená místa a upravila pravidla dovolených nebo vysílání pracovníků do zemí Evropské unie.

Změna vodního zákona by umožnila zřizovat komise, které by rozhodovaly o opatření v době sucha. Podobně je tomu nyní v případě povodní. Poslanci by se navíc mohli vrátit k diskusi o navrhovaném zrušení budoucí povinné maturity z matematiky.