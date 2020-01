Parkoviště a silnice jako odkladiště vraků by měly skončit. Poslanci schválili snazší odtah

Mezi zákonodárci ANO, kteří legislativu předložili, je i bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Poslanci v důvodové zprávě poukazují na to, že za současného stavu se silnice a veřejná parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a často zcela opuštěného majetku.

Zástupkyně předkladatelů Zuzana Ožanová (ANO) ve středu na plénu uvedla, že většina odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem. Neexistuje ani zákaz stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly, upozornila.

Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by se výzva nesetkala s reakcí, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovateli auta by také musel říct, kde si vůz může vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.