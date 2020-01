Senzory na měření cukru v krvi zlepšují léčbu diabetu prvního typu, říká česká studie

„Pacienti s glukometry se příliš nezlepšili bez ohledu na to, jestli měli pro aplikaci inzulinu pero nebo pumpu. Naopak lepší výsledky ukázaly obě skupiny pacientů se senzory. Zjistili jsme, že rozhodující není způsob aplikace inzulinu, ale způsob monitorace glykémie,“ řekl.

Lékaři ve studii od roku 2013 tři roky u pacientů porovnávali všechny kombinace senzorů, glukometrů, inzulinových per a pump. Jejich výrobci se ale na studii nepodíleli, upozornil Šoupal.

Většina těchto diabetiků si proto pravidelně a několikrát denně měří hladinu cukru v krvi. Odeberou si kapku na proužek papíru, který pak vloží do glukometru a podle naměřených hodnot si následně aplikují inzulin umělý. Buď inzulinovým perem s velmi tenkou jehlou nebo pomocí inzulinové pumpy, kterou mají trvale připojenou k tělu kanylou.

Nákladná léčba

Na léčbu cukrovky jde asi deset až patnáct procent částky vynaložené z českého veřejného zdravotního pojištění na léčení pacientů. Loni bylo na péči k dispozici asi 320 miliard korun, cukrovka tak spotřebovala zhruba 32 až 48 miliard korun.

Naprostá většina pacientů s cukrovkou trpí druhým typem onemocnění, které souvisí se zdravým životním stylem a získává se v průběhu života. Podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky jde o 951 tisíc lidí (oproti zmiňovaným 67 tisícům).

Diabetiků obou typů dohromady žije v Česku už kolem milionu a podle predikcí by do deseti let mohlo přibýt dalších tři sta tisíc lidí. V odborné společnosti se tak v současnosti vede i debata o tom, jak léčit druhou, a násobně rozšířenější, cukrovku, respektive jak zažehnat její eskalaci.