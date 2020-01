Čeští muslimové jsou vzdělaní, dobře začlenění a nemají k radikalizaci důvod, říká Muneeb Hassan Alrawi

Čeští muslimové ale nebyli v posledních dnech ve středu pozornosti jen kvůli vyhrůžce na brněnské mešitě. V úterý začal soud s bývalým pražským imámem Sámerem Shehadehem, který je obžalován z toho, že svému bratrovi a jeho partnerce pomohl proniknout do Sýrie a připojit se k teroristické organizaci an-Nusrá a že tuto organizaci také finančně podporoval. On sám to před soudem přiznal a zároveň řekl, že český soud neuznává, protože se neřídí právem šaría.

Shehadehovo působení je „černým bodem“, říká Alrawi

Muneeb Hassan Alrawi zdůraznil, že se čeští muslimové od Shehadeho distancovali, a to již v roce 2014. „Nebylo mu umožněno aktivně působit v modlitebnách,“ ujistil. Působení někdejšího imáma považuje šéf Ústředí muslimských obcí za „černý bod v historii české muslimské komunity“. Jeho závěry ohledně působnosti českých soudů jednoznačně odmítl.

„Právo šaría nemůže být nad českým právem – právem platným v dané zemi. To by si měl každý muslim uvědomit. Když se tady přihlásí k pobytu nebo je Čechem a hlásí se k islámu, tak má respektovat zákony této země. Pokud něco není v souladu s jeho vyznáním, tak si to musí nechat pro sebe,“ řekl Alrawi.