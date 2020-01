Případ vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi posoudí vrchní soud. Žalobce i obžalovaný se odvolali

Případ vraždy pumpařky v Nelahozevsi jde k vrchnímu soudu. Státní zástupce i obžalovaný David Šindler se v případu odvolali. ČT to potvrdila mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Krajský soud poslal loni v říjnu údajného střelce Davida Šindlera na 19 let do vězení. Státní zástupce žádal výjimečný, více než dvacetiletý trest.