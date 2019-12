Zemřela Taťana Fischerová. Spisovatelce, herečce a političce bylo 72 let

V roce 2002 byla jako nezávislá na kandidátce Unie svobody – DEU zvolena do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 působila ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či ve stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS. V roce 2006 kandidovala na Praze 2 do Senátu, kde postoupila do druhého kola.

Jako občanský kandidát se v roce 2013 ucházela o prezidentský úřad, ve stejném roce se stala předsedkyní Českého helsinského výboru. Fischerová byla vyhledávanou recitátorkou a moderátorkou nejen charitativních akcí. Působila ve vedení Národní rady osob se zdravotním postižením a byla členkou organizace Amnesty International nebo správní rady Nadace Vize 97. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderovala televizní Adventní koncerty a napsala také několik knih.