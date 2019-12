Kraje zvažují dotace na lyžařské kurzy pro sedmáky. Pro řadu rodičů jsou totiž příliš drahé

Podle představ šéfky Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by na peníze měly nárok všechny děti, které chodí do sedmé třídy.

„Pokud bychom se nedohodli se všemi hejtmany, tak by každý hejtman mohl ten svůj krajský dotační program vypsat a mohl by si tam dát specifické podmínky,“ přiblížila. Kolik krajů se nakonec do této podpory zapojí, by mělo být jasné 10. ledna, kdy zasedá Rada Asociace krajů.

Svaz měst a obcí chce podporovat i plavání pro školy

Vedle 500korunové podpory ze strany krajů by měly stejnou částkou přispívat také obce. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla by pro větší obce asi nebyl problém najít ve svých rozpočtech tuto částku: „Nicméně jsou obce, které na to nebudou mít, a pak budeme muset hledat způsob, jak jim takto pomoci,“ upozorňuje Lukl.

Svaz měst a obcí by navíc přivítal, kdyby obdobnou finanční pomoc dávala hejtmanství a radnice také na plavání dětí. „Člověk, který nelyžuje, tak na lyže nestoupne. Ale i neplavec může spadnout do bazénu nebo do rybníka,“ varuje Lukl.