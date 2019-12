Zpívání, povídání i cizí jazyky. Návštěvy nevidomých u seniorů pomáhají oběma stranám

Ve stacionáři v Praze 8 se návštěvy nevidomých stávají oblíbeným zpestřením. Při zpívání vánočních písní měli plno. Podle pečovatelek právě tyto okamžiky vrací seniorům chuť do života. Zároveň je motivují k novým zájmům.

„S lidmi s postižením se hodně ztotožňují, protože vidí tu jejich sílu, jak jsou schopni přes vrozený nebo získaný handicap fungovat, a to je posiluje,“ podotýká ředitelka Sociálních a ošetřovatelských služeb Praha 8 Lucie Bogdanová.

Alena Terezie Vítek ztratila zrak po narození. Navzdory handicapu vystudovala konzervatoř, pečuje o dceru a je jednou z těch, kdo chodí za starými lidmi v rámci služby Návštěvy potmě. „Je to projekt, který pomáhá jak seniorům, tak nám nevidomým. Vlastně se stáváme součástí většinové společnosti, nacházíme práci, zábavu a jsme užiteční,“ přiblížila Vítek.

Když i starý člověk přichází o zrak

Obzvlášť prospěšní jsou seniorům, kteří sami ztrácí zrak. Jejich problémy díky svým zkušenostem dokáží rychleji odhalit.

„Často se setkáváme s předsudky typu ‚já si nedovedu představit, že nevidomý přijde ke mně na návštěvu'. Ale většinou tyto obavy rozptylujeme a navazujeme hezké vztahy,“ poznamenala Šarlota Hambergerová, která řídí organizace Spolu s vámi, jež zastřešuje projekt Návštěvy potmě.

Služba funguje už v osmi městech. Do budoucna by ji její organizátoři chtěli rozšířit do všech krajů.