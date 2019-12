Zdvojnásobí se doba, kterou může dítě do dvou let strávit v jeslích, aniž by rodiče přišli o příspěvek

Motivací rodičů, kteří malé děti dávají do jeslí, obvykle je, že potřebují chodit do práce. Nyní se ze 46 na 92 zvýší počet hodin, které mohou děti do dvou let měsíčně strávit v předškolním zařízení. Rodiče přitom budou mít nárok na rodičovský příspěvek. Děti starší dvou let mohou už dnes chodit do školky bez omezení.

„My prostě chceme, aby stát umožnil lidem pracovat, i když čerpají rodičovskou, a neházel jim klacky pod nohy,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Alespoň to umožňuje reálnou práci na částečný úvazek, ale my bychom byli rádi, kdyby se do budoucna mluvilo o tom, že se tento limit má zrušit docela,“ okomentovala změnu poslankyně za opoziční Piráty Olga Richterová.

Zhruba třikrát týdně navštěvuje jednu z plzeňských dětských skupin i malá Emílie. „Já jsem dostala nabídku z práce, že aspoň na částečný úvazek by byli rádi, kdybych docházela. Určitě by se hodilo trošku víc, kdyby člověk mohl chodit. Třeba pět dopolední v kuse,“ přála by si její matka Šárka Novotná Čalounová. To jí nový zákon umožní od začátku roku 2020.