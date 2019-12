Díky stíhání lídrů komunistického režimu se dostávají do popředí osudy obětí, míní Winkelmannová

Podle něj je k této záležitosti potřeba přistupovat s vědomím, že pro značnou část společnosti už jsou tyto věci pasé. „Po třiceti letech už jsou tady generace, které si to vůbec nepamatují, protože ještě ani nebyly naživu. Mám tak pochybnosti, že to přispěje k dojmu nebo upevnění pocitu spravedlnosti v této zemi,“ řekl Jičínský.

Winkelmannová: Společenská diskuze jako důležitý vedlejší efekt

Winkelmannová však o důležitosti procesu nepochybuje. „Když se postaví tihle staří muži před soud, tak to vzbudí společenskou diskuzi, a to je jeden z důležitých nebo možná i těch velmi důležitých vedlejších efektů. Společnost se začne tou probematikou zabývat a dochází k tomu, že se dostávají do popředí osudy obětí – a to si myslím, že je v těch našich případech hrozně důležité,“ řekla Winkelmannová.

„Hrubě nesouhlasím s tím, že to je věc minulosti, že se nás to netýká. V osmdesátých letech tady byli zabíjeni mladí lidé, kteří by mohli být tak staří jako já dneska. A ti ve společnosti chybí a nikdo se nad jejich osudy nepozastavil,“ dodala. „Taky se mi nelíbí říkat, že důležitější je věnovat se korupci než zabíjení lidí,“ reagovala dále na slova Jičínského Winkelmannová.

„Naší nejvyšší morální hodnotou je nedotknutelnost lidského života a ti, kdo zabíjeli lidi, se za to musí zodpovídat. A je jedno v jakém věku,“ uzavřela s tím, že není důležité, jaký trest dostanou, ale to, aby soud řekl, že jejich konání bylo špatné.