Policie obvinila Jakeše a Štrougala kvůli střelbě na československých hranicích

Ještě na začátku 50. let minulého století neexistovalo na československých hranicích signální zařízení nebo nástrahy. S budováním takzvaného ženijně technického zabezpečení se začalo v roce 1951. O pět let později už drátěný zátaras měřil 1065 kilometrů a bylo na něm rozmístěno 965 věžových pozorovatelen.

Nejviditelnějším prvkem technických opatření byl plot z ostnatých drátů, který byl tvořen jednou či třemi drátěnými stěnami. Zátaras nestál přímo na hranici, ale v dostatečné vzdálenosti před ní, aby bylo možné zadržet narušitele i v případě, že se mu podařilo překonat plot. Od poloviny 50. let byl plot vybavován zařízením, které hlídkám signalizovalo narušení plotu a úsek, kde k němu došlo.

V letech 1952 až 1957 byl prostor mezi stěnami plotu zaminován. Počínaje rokem 1952 byl zátaras doplněn o vodiče elektrického proudu o napětí 2000 až 6000 voltů. Proud byl z plotu definitivně vypojen až v polovině 60. let.

K neprostupnosti hranic přispíval zvláštní režim, který omezoval pobyt v jejich blízkosti. Takzvané zakázané pásmo, z něhož byli vystěhování všichni obyvatelé a do kterého měli přístup jen příslušníci Pohraniční stráže, původně zasahovalo zhruba dva kilometry do vnitrozemí. Následovalo hraniční pásmo, jež sahalo až do hloubky 15 kilometrů od hranic. Lidé, kteří v něm bydleli, museli mít povolení k pobytu a v noci se nesměli pohybovat mimo veřejné komunikace.