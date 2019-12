Na silnicích Vysočiny je ledovka, počasí komplikuje dopravu i v Olomouckém kraji

Ledovka na Vysočině se začala tvořit od severozápadu. „Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony,“ řekl dispečer. Kdo z řidičů nemusí, neměl by v sobotu vyjíždět, dodal.

Na Vysočině bude v sobotu zataženo, na většině území déšť, zpočátku místy i mrznoucí, ojediněle se může objevit i déšť se sněhem. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od pěti do osmi stupňů, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silnice v Olomouckém kraji pokryl sníh, na Přerovsku je náledí

Sníh pokryl v sobotu ráno silnice v Olomouckém kraji, místy stále hustě sněží. V kombinaci s deštěm vozovky mrznou a tvoří se náledí. Silničáři ho hlásí například v okolí Lipníka nad Bečvou či Prostějova.

Husté sněžení hlásí silničáři především na Šumpersku a nabádají řidiče k obezřetnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na tvorbu ledovky kvůli namrzajícím srážkám především v oblasti střední Moravy upozorňují i meteorologové.

Kvůli dešti a nízkým teplotám se ledovka podle silničářů tvoří hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Přerovsku. Silnice tam pokrylo náledí a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, správci cest tam provádějí posyp. Na kluzké silnice upozorňují silničáři i v okolí Prostějova, i tam se především na vedlejších cestách může tvořit kvůli mrznoucímu dešti ledovka, uvádí ŘSD.