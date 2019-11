Počet ruských diplomatů v Česku jsme možná měli řešit už v devadesátých letech, míní Petříček

Otázka snižování ruského diplomatického sboru v Česku by přitom podle Petříčka měla být záležitostí jednání obou stran. V případě jednostranného jednání je potřeba vyhodnotit důsledky.

„Nyní už jenom reagujeme na aktuální situaci, na konkrétní důvody a důkazy, které nás k tomu mohou vést,“ uvedl a v té souvislosti připomněl, že například v reakci na kauzu Skripal byli vyhoštěni tři ruští diplomaté. „Byla to reakce, která byla koordinovaná. Já myslím, že to je také o spolupráci bezpečnostních složek, zpravodajských služeb napříč Evropskou unií,“ dodal.

Informace o působení ruských tajných služeb nejsou nové, připomněl ministr s tím, že je obsahovala i předchozí zpráva BIS. „Je potřeba s tím pracovat. Potřebujeme ale také i jasné důkazy k tomu, abychom to mohli zohledňovat v našich diplomatických aktivitách,“ řekl.

Jako velkou hrozbu Petříček podle svých slov dlouhodobě vnímá vliv dezinformací a oslabování evropského ukotvení Česka. „To, že zde opakovaně vnímáme snahu o rozdělování Evropské unie. To, že si některé zahraniční mocnosti vybírají jednotlivé členské státy právě proto, aby oslabily integritu a jednotu Evropské unie,“ přiblížil šéf diplomacie.

Petříček: Také Čína má dlouhodobý zájem pronikat do některých oblastí

„I v případě Číny sledujeme zájem pronikat svým vlivem do některých oblastí ve snaze posilovat svůj profil ve vztahu k českému prostředí,“ uvedl šéf diplomacie.

„Myslím si, že je to především v případě akademiků, na které nyní poukazuje BIS, také otázka vytvoření nějakých etických rámců pro takovouto spolupráci, aniž by docházelo k zasahování do akademických svobod,“ dodal.

„Měli bychom hledat takové bezpečné partnerství – například mezi univerzitami – které skutečně bude přispívat k výměně vědeckých poznatků, a nikoliv k sledování politických cílů,“ uzavřel Petříček.