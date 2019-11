Nic se nezměnilo. Pět let po žďárské tragédii má ochranná léčba podle ombudsmanky vážné nedostatky

O ochranném léčení rozhoduje soud u lidí, kteří spáchali trestný čin například kvůli duševní nemoci nebo ve stavu nepříčetnosti. Nutnost začít systémově řešit tento institut ukázal podle Šabatové pět let starý případ ze Žďáru nad Sázavou.

Tam psychicky nemocná žena vtrhla do školní budovy, ubodala studenta a další tři lidi zranila. Tragédie tehdy vyvolala debatu o léčbě psychicky nemocných. Útočnice totiž do února toho roku byla v opavské psychiatrické nemocnici, poté ji ale soud propustil z ústavního do ambulantního léčení. Za pět let od tragédie se ale na systému léčby podle Šabatové nic nezměnilo.