Dlouho jsem nevěřil, že se systém v roce 1989 zlomí, vzpomíná biskup Václav Malý

Biskup uvedl, že ve srovnání s ostatními státy socialistického tábora byla v tehdejším Československu poměrně dobrá ekonomická úroveň a lidé si zvykli na pohodlí. Poslouchali Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, vysmívali se, ale volili mlčení.

„Jistá opatrnost je charakterem našeho národa, ale zase bych to nechtěl přeceňovat, protože se vždycky našli lidé, kteří ukazovali cestu dopředu, kteří měli statečnou náturu,“ zdůraznil. Tento přístup Čechů je podle něho ovlivněn rozpolceností českého národa po husitských válkách, dobou pobělohorskou i postavením uprostřed Evropy, v sousedství velkého Německa. Bylo nutno si podle Malého udržet svébytnost a to nebylo vždy snadné, doplnil.

On sám změnu v tehdejším Československu očekával, ale nespojoval si ji s konkrétním datem, protože by to podvazovalo jeho činnost, pokud by změna nepřišla. „Nečekal jsem, že se to k určitém datu změní, a to mi dávalo vnitřní sílu,“ zdůraznil. Doplnil, že například když podepisoval Chartu 77, byl připraven, že celý život prožije v ústrcích. Odmítl však, že by šlo o fanatismus nebo zatvrzelost.